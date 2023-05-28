Арина Соболенко: в голове сидело, что первый «Шлем» я возьму на «РГ». Без понятия, почему

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы на старте «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла украинку Марту Костюк.

«На самом деле, у меня было предчувствие, что первый титул на турнире «Большого шлема» я завоюю именно на «Ролан Гаррос», понятия не имею почему, ведь я плохо играла на грунте. Но это правда сидело в моей голове.

Приезжать в Париж со свежей победой над Свёнтек в финале Мадрида очень многое значит для меня. Это был один из моих лучших матчей на грунте. Он придал мне столько уверенности в том, что я могу хорошо выступить на «Ролан Гаррос»», — сказала Соболенко в интервью на корте.