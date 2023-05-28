Хачанов сумел сравнять счёт в матче с Летьеном на «Ролан Гаррос». Всё решится в 5-й партии
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов сумел сравнять счёт по сетам в своём стартовом матче на «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, Хачанов проигрывал 69-й ракетке мира, представителю Франции Констану Летьену со счётом 3:6, 1:6. Однако Карену удалось вернуться в игру, взяв третий и четвёртый сеты со счётом 6:2 и 6:1 соответственно.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|1
|6
|6
|4
|
|6
|2
|1
|3
Констан Летьен
К. Летьен
Интересно, что Хачанов лишь два раза в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам: в матче с Янником Синнером (Италия) на US Open – 2020 и в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдоне-2018.
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