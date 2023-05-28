«Идеальная Ариэль». Кори Гауфф — о темнокожей «русалочке» Холли Бейли

Шестая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф поделилась в социальной сети впечатлениями от просмотра новой экранизации сказки «Русалочка», а также оценила игру актрисы Холли Бейли, исполнившей главную роль.

«Русалочка» была очень красивой. Холли Бейли — идеальная Ариэль», — написала теннисистка в социальной сети.

Фото: Социальные сети Кори Гауфф

Ранее положительные отзывы на экранизацию сказки оставила и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс.

На турнире «Ролан Гаррос», который стартовал сегодня, 28 мая, в Париже (Франция), Кори Гауфф сыграет матч первого круга во вторник, 30 мая. Её соперницей будет испанская теннисистка Ребека Масарова, 68-я ракетка мира. У спортсменок ранее была одна личная встреча, в которой победа осталась за американкой.