«Идеальная Ариэль». Кори Гауфф — о темнокожей «русалочке» Холли Бейли

Шестая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф поделилась в социальной сети впечатлениями от просмотра новой экранизации сказки «Русалочка», а также оценила игру актрисы Холли Бейли, исполнившей главную роль.
«Русалочка» была очень красивой. Холли Бейли — идеальная Ариэль», — написала теннисистка в социальной сети.
Фото: Социальные сети Кори Гауфф
Ранее положительные отзывы на экранизацию сказки оставила и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс.
На турнире «Ролан Гаррос», который стартовал сегодня, 28 мая, в Париже (Франция), Кори Гауфф сыграет матч первого круга во вторник, 30 мая. Её соперницей будет испанская теннисистка Ребека Масарова, 68-я ракетка мира. У спортсменок ранее была одна личная встреча, в которой победа осталась за американкой.
- 28 мая 2023
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