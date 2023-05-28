Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023?

Сегодня, 28 мая, стартовал турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Свои матчи первого круга уже успешно провели 11-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов и пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас. В воскресенье вечером в борьбу вступит Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира из России.
Главными фаворитами Открытого чемпионата Франции в отсутствие 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля называют первую ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса и третью ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Из россиян основным претендентом на победу является Даниил Медведев, неделей ранее одержавший триумфальную победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме и занимающий вторую строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос на тему: кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» в 2023 году?
Турнир пройдёт в Париже (Франция) до 11 июня.
- 28 мая 2023
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