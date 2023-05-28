Циципас — о старте «Ролан Гаррос»: я почувствовал, что Веселы начал ощущать давление

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос», в котором спортсмен в четырёх сетах обыграл чешского теннисиста Иржи Веселы.
«В четвёртом сете я начал подавать и думать: Хорошо, я могу подойти к сетке после подачи или я могу приблизиться после первого возврата. Автоматически всё стало больше смещаться в сторону движения вперёд, вместо того чтобы играть длинные розыгрыши или ждать, пока удар попадет в меня.
Психологически это вызвало искру… Я почувствовал, что Иржи Веселы начал ощущать давление немного сильнее. Ближе к концу его подачи были не такими точными, чему я, конечно, рад, потому что это дало мне возможность начать несколько розыгрышей и, наконец, нанести больше трёх-четырёх ударов. Вот и всё», — приводит слова Стефаноса Циципаса пресс-служба турнира «Ролан Гаррос».
- 28 мая 2023
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