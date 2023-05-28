Саснович с крупным счётом проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (51-я ракетка мира) завершила своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2023 после матча первого круга. В двух сетах со счётом 6:2, 6:0 её переиграла датчанка Клара Таусон (127-я ракетка мира).
Матч продолжался 1 час 9 минут. Саснович выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Таусон два эйса, столько же двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Клара сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая в матче первого круга переиграла польскую теннисистку Магду Линетт. В прошлом году Таусон не участвовала в основном турнире «Ролан Гаррос», а в сетку нынешнего розыгрыша попала через квалификацию.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
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Александра Саснович
А. Саснович
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