Потапова уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав сопернице всего три гейма

25-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга теннисистка со счётом 6:1, 6:2 переиграла американку Тэйлор Таунсенд (109-я ракетка мира).
Игра продолжалась 1 час 11 минут. Россиянка выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Американка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного из пяти брейк-пойнтов.
В первом сете Потапова выиграла три гейма на подаче соперницы. Отметим, что в каждом гейме первой партии у теннисисток появлялись брейк-пойнты. Во втором сете Анастасия сделала ещё два брейка, которые обеспечили ей уверенную победу.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Маяр Шериф (Египет, 54-я ракетка мира) — Мэдисон Бренгл (США, 95-я ракетка мира).
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