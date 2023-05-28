Чесноков: Хачанов не может позволить себе играть так же, как сегодня в первых двух партиях

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал форму россиянина, 11-й ракетки мира Карена Хачанова в стартовом матче турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже (Франция). В первом круге Хачанов играл с французом Констаном Летьеном и совершил камбэк, одержав победу в пяти сетах после того, как проигрывал в двух сетах на старте матча.
«Хачанов выглядел очень тяжёлым во время матча. Француз играл здорово в первых двух сетах, но потом с ним что-то произошло. У него часто проходили укороченные и другие неплохие удары, но после третьего сета всё посыпалось. Я думаю, что Карену дальше будет легче, но он не может позволить себе играть так же, как сегодня в первых двух партиях», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
- 28 мая 2023
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