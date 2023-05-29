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Касаткина в двух сетах выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»

Касаткина в двух сетах выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»
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Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга она переиграла немку Юле Нимайер (76-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 35 минут. В первом сете Дарья сделала четыре брейка, её соперница — два. Во второй партии Касаткина выиграла четыре гейма на подаче соперницы, а Нимайер — три. Дарья не выполнила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия, 60-я ракетка мира) — Алисия Паркс (США, 40-я ракетка мира). В прошлом году Дарья дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила будущей победительнице турнира, польской теннисистке Иге Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 22:35 МСК
Юле Нимайер
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
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