Касаткина в двух сетах выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга она переиграла немку Юле Нимайер (76-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 35 минут. В первом сете Дарья сделала четыре брейка, её соперница — два. Во второй партии Касаткина выиграла четыре гейма на подаче соперницы, а Нимайер — три. Дарья не выполнила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия, 60-я ракетка мира) — Алисия Паркс (США, 40-я ракетка мира). В прошлом году Дарья дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила будущей победительнице турнира, польской теннисистке Иге Свёнтек.