Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова: онлайн-трансляция 1-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 29 мая, состоится матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором 333-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой (59-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте номер 9 и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Раньше теннисистки ни разу друг с другом не играли. Линда, старшая из сестёр Фрухвиртовых, занимает 59-ю строчку рейтинга, а Анастасия, недавно вернувшаяся в тур после серьёзной травмы, пока 333-я. При этом стоит отметить, что в 2021 году Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос».
Следите за событяими второго игрового дня «Ролан Гаррос» в режиме LIve:
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