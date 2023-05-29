Умбер ответил, вдохновил ли его резкий прогресс Медведева на грунте

Французский теннисист Уго Умбер ответил на вопрос, вдохновил ли его резкий прогресс Даниила Медведева на грунте. По словам Умбера, он пытается концентрироваться на себе, своей команде и своём прогрессе, а не смотреть на кого-то другого. Также Умбер подчеркнул, что его прогресс возможен благодаря хорошему тренеру.

«Вдохновил ли меня резкий прогресс Медведева на грунте? Ну, нет. Каждый день разный, и я думаю, что у него [Медведева] был психологический блок. Я не хочу говорить от его имени.

Меня интересует то, что я делаю сейчас, что я делаю в своей команде. Я совершенствуюсь на грунте, и в этом году мне удалось улучшить навык игры на грунте, и это благодаря моему тренеру Джереми", — сказал Умбер на пресс-конференции.