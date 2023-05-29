Умбер ответил, вдохновил ли его резкий прогресс Медведева на грунте
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Французский теннисист Уго Умбер ответил на вопрос, вдохновил ли его резкий прогресс Даниила Медведева на грунте. По словам Умбера, он пытается концентрироваться на себе, своей команде и своём прогрессе, а не смотреть на кого-то другого. Также Умбер подчеркнул, что его прогресс возможен благодаря хорошему тренеру.
«Вдохновил ли меня резкий прогресс Медведева на грунте? Ну, нет. Каждый день разный, и я думаю, что у него [Медведева] был психологический блок. Я не хочу говорить от его имени.
Меня интересует то, что я делаю сейчас, что я делаю в своей команде. Я совершенствуюсь на грунте, и в этом году мне удалось улучшить навык игры на грунте, и это благодаря моему тренеру Джереми", — сказал Умбер на пресс-конференции.
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