«Нам нужны такие теннисисты». Энен назвала Медведева в числе фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Жюстин Энен считает Даниила Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос».
«Без Надаля турнир будет ощущаться иначе. Его отсутствие приоткрывает двери для всех остальных. Джокович по-прежнему наверху, и у него есть амбиции. Конечно, он относится к числу фаворитов. Появилось новое поколение с Алькарасом, Руне, Синнером. Также отношу к числу фаворитов Медведева, который открылся с новой стороны, чему я очень рада. Считаю, нам нужны такие теннисисты – разных поколений, с разными стилями игры, характерами. Даниил удивил нас в этом сезоне своими выступлениями на грунте. Чуть выше ставлю Алькараса и Джоковича, но это самое начало турнира, и я буду осторожна в прогнозах», — сказала Энен в общении с журналистами.
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