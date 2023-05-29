«Нам нужны такие теннисисты». Энен назвала Медведева в числе фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Жюстин Энен считает Даниила Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

«Без Надаля турнир будет ощущаться иначе. Его отсутствие приоткрывает двери для всех остальных. Джокович по-прежнему наверху, и у него есть амбиции. Конечно, он относится к числу фаворитов. Появилось новое поколение с Алькарасом, Руне, Синнером. Также отношу к числу фаворитов Медведева, который открылся с новой стороны, чему я очень рада. Считаю, нам нужны такие теннисисты – разных поколений, с разными стилями игры, характерами. Даниил удивил нас в этом сезоне своими выступлениями на грунте. Чуть выше ставлю Алькараса и Джоковича, но это самое начало турнира, и я буду осторожна в прогнозах», — сказала Энен в общении с журналистами.