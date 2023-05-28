Даниил Медведев заставит россиян вспомнить о победах. Всё внимание на «Ролан Гаррос»!

С 28 мая на кортах Парижа стартует теннисный турнир «Ролан Гаррос». Сразу пятеро россиян примут участие в мужском одиночном разряде. Им необходимо приготовиться к давлению и спорным судейским решениям, недовольному гулу с трибун и прессингу СМИ. Победа одного из теннисистов России на «Ролан Гаррос» поможет болельщикам страны взбодриться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Медведев может дойти до финала

Даниил Медведев подходит к розыгрышу «Ролан Гаррос» в отличной форме. Победитель открытого чемпионата США 2021 года преодолел комплекс грунтовых кортов. Россиянин даже одержал первую победу на «тысячнике» в Риме. Даниил уже узнал своего первого соперника на турнире. Он сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом, занимающим 172-е место в рейтинге ATP.

Медведев получил второй посев на «Ролан Гаррос» и автоматически отправился в нижнюю половину турнирной сетки. Сложные соперники у Даниила начинаются с четвёртого круга. Там он может встретиться с хорватом Борной Чоричем.

В случае победы в следующем круге Медведев выходит на итальянца Янника Синнера. Наиболее вероятным участником потенциального полуфинала с Медведевым является норвежец Каспер Рууд. А в финале только сенсация помешает встрече Даниила с испанцем Алькарасом.

Рублёв в хорошей форме

Рублёв в 2023 году вышел на новый уровень. Россиянин заметно прибавил в большинстве технических компонентов, включая подачу. Результат пришёл незамедлительно — Андрей выиграл турнир в Монте-Карло. Оценим сетку нашего теннисиста.

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Рублёв в первом круге проведёт матч с Ласло Джере. Сербский теннисист находится на 57-й строчке рейтинга ATP. Тем не менее проблем у Андрея быть не должно, ведь он победил в трёх очных матчах. Но вот с третьего раунда россиянину, вероятно, предстоит сыграть с сеяными соперниками.

Интрига может состояться уже в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Просматривается российское дерби: Андрей Рублёв — Карен Хачанов. Вот тут предсказать победителя матча довольно сложно.

Кто ещё?

Карен Хачанов стартует на «Ролан Гаррос» матчем с французом Констаном Летьеном, у которого будет сумасшедшая поддержка трибун. С 69-й ракеткой мира Карен до сих пор не пересекался на корте. В случае победы он вполне может сыграть с Даниэлем Эвансом. Далее надеемся увидеть матч с Рублёвым.

Аслан Карацев прошёл через квалификацию и стартует в основной сетке «Ролан Гаррос». Его первым соперником стал представитель Австралии Алексей Попырин. Пройти австралийца будет сложно, поскольку он довольно хорошо выступает на грунте. В случае выигрыша следующим соперником Аслана может стать Фрэнсис Тиафо.

Сенсацию может преподнести Александр Шевченко. 22-летний россиянин набрал хорошую форму и вполне может обыграть представителя Германии Оскара Отте. Только во втором круге соперник может быть гораздо серьёзнее, например Лоренцо Музетти, который чувствует себя на грунтовом покрытии очень уверенно.

Почему Медведев дойдёт минимум до полуфинала

Даниил приспособился к грунтовым кортам. Россиянин сам рассказал об этом на встрече с журналистами. Он отметил, что игра идёт в более медленном темпе. Именно изменения в скорости полёта мяча помогли Медведеву выиграть турнир в Риме.

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Все соперники по сетке для него знакомы. Например, с Каспером Руудом и Янником Синнером у Медведева положительный баланс очных встреч. С учётом изменившихся условий на кортах «Ролан Гаррос», а также первой победы Медведева на турнире с грунтовым покрытием в Риме, Даниил, вполне вероятно, дойдёт до полуфинала.

Есть надежда и на продвижение по сетке Рублёва с Карацевым. Таким образом, мы рассчитываем, что россиянин сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос». Вот и поставим на это с коэффициентом 2.11.

Прогноз: российский теннисист выйдет в полуфинал «Ролан Гаррос» за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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