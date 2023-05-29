Директор «Ролан Гаррос» не включила Медведева в список основных фаворитов турнира

Директор турнира «Ролан Гаррос» 2023 года Амели Моресмо не назвала Даниила Медведева в числе фаворитов чемпионата.
«Отсутствие Надаля — это нечто особенное. Мы восприняли эту новость с грустью. Я в первую очередь думала о нём как о фаворите. Мы знаем, как важен для него этот турнир. Ничего не поделаешь, и мы должны помнить, что такое стечение обстоятельств открывает возможности для других участников. Карлос Алькасар сейчас очень силён. Джокович, даже если он не выигрывал в последние три месяца, всё ещё опасен. На турнирах «Большого шлема» он всегда хорош. Это те соревнования, к которым он подходит с особым настроем. Мы будем внимательно следить за тем, что произойдёт. Сейчас как никогда много претендентов на победу. Молодёжь находится на подъёме. Руне тоже может удивить», — цитирует Моресмо Le Figaro.
Даниилу Медведеву 30 мая предстоит игра с бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом. Надаль же не сможет присутствовать на «Ролан Гаррос» в связи с тем, что всё ещё восстанавливается от травмы.
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