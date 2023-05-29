Рейтинг WTA, 29 мая: Блинкова поднялась на 10 позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Второй идет белоруска Арина Соболенко, На третьей строчке располагается американка Джессика Пегула.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, которая продолжает занимать девятое место. Вероника Кудерметова сохранила за собой 11-е место, а Людмила Самсонова — 15-е. Анастасия Потапова опустилась на одну строчку и теперь занимает 25-е место. Улучшить свои позиции удалось Варваре Грачёвой (+3) и Анне Блинковой (+10), занимающим теперь 41-е и 56-е место соответственно.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 29 мая:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8940.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7541.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5205.

4 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090.

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025.

6 (5). Кори Гауфф (США) — 4305.

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3541.

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3391.

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3275.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162.

11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2950…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2236…

23 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 1725...

25 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1665…

41 (44). Варвара Грачёва (Россия) — 1147…

55 (55). Анна Калинская (Россия) — 985.

56 (66). Анна Блинкова (Россия) — 983…

82 (85). Камилла Рахимова (Россия) — 750…

108 (107). Диана Шнайдер (Россия) — 616.