Павлюченкова рвётся во 2-й круг «РГ»! Джокович, Кудерметова, Алькарас готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В понедельник в Париже запланировано 48 матчей первого круга – по 24 у мужчин и женщин. Свои стартовые поединки проведут 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева) и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также в борьбу вступят восемь россиян – Аслан Карацев (Q), Анастасия Павлюченкова (SR), Диана Шнайдер, Варвара Грачёва, Элина Аванесян (LL), Вероника Кудерметова (11), Екатерина Александрова (23) и Анна Блинкова. Самая опасная соперница – у Аванесян. Это олимпийская чемпионка Токио швейцарка Белинда Бенчич (12). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!
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О том, как шёл вчерашний стартовый день турнира, читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание понедельника
Расписание понедельника будет самым насыщенным за 3 дня, во время которых проводятся поединки 1-го круга одиночного разряда. В этот день будут доиграны матчи верхней половины сетки у мужчин и начнутся поединки в нижней, а у женщин, наоборот, доиграют нижнюю половину и начнут верхнюю. Из топовых игроков сыграют Джокович, Алькарас, Синнер, Гарсия, а также 8 россиян — Карацев, Аванесян, Кудерметова, Александрова, Блинкова, Шнайдер, Павлюченкова, Грачёва. Таким образом, на вторник останутся стартовые матчи трёх россиян — Даниила Медведева и сестёр Андреевых.
12:00: Анастасия Павлюченкова (SR) – Линда Фрухвиртова (Чехия)
13:30: Алексей Попырин (Австралия) – Аслан Карацев (Q)
14:00: Элина Аванесян (LL) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12)
14:00: Ребекка Марино (Канада) — Диана Шнайдер
14:00: Варвара Грачёва — Далма Галфи (Венгрия)
17:30: Вероника Кудерметова (11) – Анна Шмидлова (Словакия)
17:30: Анна Блинкова – Исалин Бонавентюр (Бельгия)
17:30: Екатерина Александрова (23) – Виктория Томова (Болгария).
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