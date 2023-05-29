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Джокович, Карацев, Алькарас, Павлюченкова: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Павлюченкова рвётся во 2-й круг «РГ»! Джокович, Кудерметова, Алькарас готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023
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В Париже набирает обороты «Ролан Гаррос»! В понедельник в борьбу вступают ещё восемь россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В понедельник в Париже запланировано 48 матчей первого круга – по 24 у мужчин и женщин. Свои стартовые поединки проведут 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева) и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также в борьбу вступят восемь россиян – Аслан Карацев (Q), Анастасия Павлюченкова (SR), Диана Шнайдер, Варвара Грачёва, Элина Аванесян (LL), Вероника Кудерметова (11), Екатерина Александрова (23) и Анна Блинкова. Самая опасная соперница – у Аванесян. Это олимпийская чемпионка Токио швейцарка Белинда Бенчич (12). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 13:30 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 14:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 12:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Линда Фрухвиртова
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 14:00 МСК
Варвара Грачёва
41
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Далма Галфи
98
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 14:00 МСК
Элина Аванесян
134
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

О том, как шёл вчерашний стартовый день турнира, читайте в нашем прошлом лайве.

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11:30 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Расписание понедельника будет самым насыщенным за 3 дня, во время которых проводятся поединки 1-го круга одиночного разряда. В этот день будут доиграны матчи верхней половины сетки у мужчин и начнутся поединки в нижней, а у женщин, наоборот, доиграют нижнюю половину и начнут верхнюю. Из топовых игроков сыграют Джокович, Алькарас, Синнер, Гарсия, а также 8 россиян — Карацев, Аванесян, Кудерметова, Александрова, Блинкова, Шнайдер, Павлюченкова, Грачёва. Таким образом, на вторник останутся стартовые матчи трёх россиян — Даниила Медведева и сестёр Андреевых.

Все матчи понедельника с участием россиян:
12:00: Анастасия Павлюченкова (SR) – Линда Фрухвиртова (Чехия)
13:30: Алексей Попырин (Австралия) – Аслан Карацев (Q)
14:00: Элина Аванесян (LL) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12)
14:00: Ребекка Марино (Канада) — Диана Шнайдер
14:00: Варвара Грачёва — Далма Галфи (Венгрия)
17:30: Вероника Кудерметова (11) – Анна Шмидлова (Словакия)
17:30: Анна Блинкова – Исалин Бонавентюр (Бельгия)
17:30: Екатерина Александрова (23) – Виктория Томова (Болгария).
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