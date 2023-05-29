Павлюченкова рвётся во 2-й круг «РГ»! Джокович, Кудерметова, Алькарас готовятся. LIVE!

В Париже набирает обороты «Ролан Гаррос»! В понедельник в борьбу вступают ещё восемь россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В понедельник в Париже запланировано 48 матчей первого круга – по 24 у мужчин и женщин. Свои стартовые поединки проведут 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева) и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также в борьбу вступят восемь россиян – Аслан Карацев (Q), Анастасия Павлюченкова (SR), Диана Шнайдер, Варвара Грачёва, Элина Аванесян (LL), Вероника Кудерметова (11), Екатерина Александрова (23) и Анна Блинкова. Самая опасная соперница – у Аванесян. Это олимпийская чемпионка Токио швейцарка Белинда Бенчич (12). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!