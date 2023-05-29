Павлюченкова: моя цель — не просто вернуться в теннис, а быть лучшей версией себя
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333-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё возвращение на турнир «Большого шлема» спустя полтора года. Сегодня, 29 мая, российская теннисистка вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче первого круга представительницу Чехии Линду Фрухвиртову (59-я в рейтинге WTA) — 6:2, 6:2.
«Сейчас сложно сказать, но, уверена, есть много вещей, которые я могу улучшить в своей игре. Моя цель не только вернуться в теннис и просто принимать участие в матчах. Я, очевидно, хочу быть лучшей версией себя. Хочу быть даже лучше, чем два года назад, когда я была на пике своей карьеры. Так что это моя цель сейчас», — сказала Анастасия Павлюченкова на пресс-конференции.
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