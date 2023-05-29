Вавринка вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Рамос-Виньоласа

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче Вавринка нанёс поражение испанцу Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 35 минут.

Вавринка 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас подал семь эйсов, дважды ошибся на подаве и реализовал пять брейк-пойнтов.

Для 38-летнего Вавринки это уже 18-й «Ролан Гаррос», Стэн выигрывал турнир в 2015 году. 35-летний Рамос-Виньолас играет на Открытом чемпионате Франции в 13-й раз, в 2016 году он дошёл до четвертьфинала.

Во втором круге Вавринка сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом, получившим уайлд-кард от организаторов.