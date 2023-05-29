153-я ракетка мира Тиранте в 1-м круге «Ролан Гаррос» одолел сеяного игрока

Аргентинский теннисист Тьяго Агустин Тиранте, который дебютирует в основной сетке турниров «Большого шлема», вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого раунда соревнований Тиранте, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

Тиранте, занимающий 153-е место в рейтинге АТР, один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. 25-й сеяный ван де Зандсхулп подал три эйса, 12 раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Представитель Нидерландов в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В предыдущие два года он преодолевал рубеж первого круга.