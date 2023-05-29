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153-я ракетка мира Тиранте в 1-м круге «Ролан Гаррос» одолел сеяного игрока

153-я ракетка мира Тиранте в 1-м круге «Ролан Гаррос» одолел сеяного игрока
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Аргентинский теннисист Тьяго Агустин Тиранте, который дебютирует в основной сетке турниров «Большого шлема», вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого раунда соревнований Тиранте, начавший турнир с квалификации, нанёс поражение представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

Тиранте, занимающий 153-е место в рейтинге АТР, один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. 25-й сеяный ван де Зандсхулп подал три эйса, 12 раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Представитель Нидерландов в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В предыдущие два года он преодолевал рубеж первого круга.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 15:35 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
31
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 4  
6 		4 6 6  
             
Тьяго Агустин Тиранте
153
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
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