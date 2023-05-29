Видеообзор тай-брейка стартового матча Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции третий сеяный Джокович за 2 часа 26 минут нанёс поражение дебютанту соревнований, представителю США Александру Ковачевичу, со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
В третьем сете 24-летний Ковачевич, занимающий 114-е место в рейтинге АТР, оказал достойное сопротивление двукратному победителю «Ролан Гаррос» Джоковичу. Дело дошло до тай-брейка, который многоопытный серб выиграл со счётом 7:1.
Видео можно посмотреть на канале Eurosport Tennis на YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.
Джокович в 19-й раз подряд преодолел барьер первого круга на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге соревнований Новак встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
- 30 мая 2023
-
00:12
- 29 мая 2023
-
23:59
-
23:50
-
23:43
-
23:41
-
23:27
-
23:18
-
22:58
-
22:45
-
22:32
-
22:32
-
22:22
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:12
-
20:59
-
20:45
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
19:56
-
19:52
-
19:51
-
19:42
-
19:27
-
19:19
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:35
-
18:22