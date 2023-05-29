Видеообзор тай-брейка стартового матча Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2023

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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции третий сеяный Джокович за 2 часа 26 минут нанёс поражение дебютанту соревнований, представителю США Александру Ковачевичу, со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

В третьем сете 24-летний Ковачевич, занимающий 114-е место в рейтинге АТР, оказал достойное сопротивление двукратному победителю «Ролан Гаррос» Джоковичу. Дело дошло до тай-брейка, который многоопытный серб выиграл со счётом 7:1.

Видео можно посмотреть на канале Eurosport Tennis на YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.

Джокович в 19-й раз подряд преодолел барьер первого круга на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге соревнований Новак встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.