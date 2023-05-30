Элина Свитолина прокомментировала победу над прошлогодней полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала уверенную победу на старте Открытого чемпионата Франции – 2023.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 Свитолина со счётом 6:2, 6:2 обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан (24-я ракетка мира).

«Несмотря на то что Тревизан была в прошлогоднем полуфинале, мне удалось контролировать игру от начала и до конца? Да, это был действительно отличный матч. Я сыграла очень-очень качественно. Мартина – сложная соперница, я знала, что надо показать свою лучшую игру. Так и случилось. Я чувствую себя уверенно после победы в Страсбурге на прошлой неделе, хотя и мне нужно было быстро восстановиться и быть готовой к сегодняшнему поединку. Однако с такими трибунами ты не можешь быть уставшим, ты должен быть заряженным, так что всё сложилось хорошо для меня», — сказала Свитолина в интервью на корте.