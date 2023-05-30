«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 29 мая

В понедельник, 29 мая, прошёл второй день турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Российский теннисист Аслан Карацев, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 22-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович вышли во второй раунд соревнований.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужских матчей второго игрового дня на Открытом чемпионате Франции.
«Ролан Гаррос». Мужчины. Результаты второго игрового дня
Алекс де Минор (Австралия, 18) — Илья Ивашко (Беларусь) – 6:1, 5:7, 6:1, 6:3.
Кэмерон Норри (Великобритания, 14) — Бенуа Пэр (Франция, WC) – 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4.
Диего Шварцман (Аргентина) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 32) – 1:6, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0, 6:4.
Денис Шаповалов (Канада, 26) — Брэндон Накашима (США) – 6:4, 7:5, 4:6, 3:6, 6:3.
Фабио Фоньини (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) – 6:4, 6:4, 6:3.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4.
Аслан Карацев (Россия, Q) — Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
Новак Джокович (Сербия, 3) — Александр Ковачевич (США) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
Борна Чорич (Хорватия, 15) — Федерико Кория (Аргентина) – 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.
Педро Качин (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:2, 6:7 (1:7), 4:6, 6:2.
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Флавио Коболли (Италия, Q) – 6:0, 6:2, 7:5.
Янник Синнер (Италия, 8) — Александр Мюллер (Франция) – 6:1, 6:4, 6:1.
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