Медведев забрал третий сет и вышел вперёд в матче с бразильцем Уайлдом на «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором первая ракетка России Даниил Медведев (второй в рейтинге ATP) играет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP).

Позади третий сет, который завершился уверенной победой российского теннисиста со счётом 6:2. Промежуточный счёт после трёх сетов— 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Даниила.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

Ранее теннисисты никогда не играли друг против друга. Даниил Медведев в этом сезоне одержал сенсационную первую в карьере победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме, завершившемся за неделю до «Ролан Гаррос»: теннисист обыграл в финале турнира датчанина Хольгера Руне, шестую ракетку мира на данный момент. Тьяго Уайлд же прошёл квалификацию «Ролан Гаррос». В этом сезоне спортсмен ещё не принимал участия в крупных турнирах ATP.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции победитель данного матча сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.