Даниил Медведев не может пройти дальше 4-го круга на 4-м турнире «Большого шлема» подряд

«Ролан Гаррос» — 2023 стал четвёртым подряд турниром «Большого шлема», на котором вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти дальше четвёртого круга. Именно на этой стадии Даниил завершил Открытый чемпионат Франции и US Open в 2022 году. На Australian Open – 2023 Медведев остановился в третьем раунде. И вот теперь в Париже не смог преодолеть барьер первого круга.

Сенсационное поражение нанёс Медведеву 172-я ракетка мира бразильский теннисист Тьяго Уайлд, начавший соревнования с квалификации. За 4 часа 15 минут дебютант «Ролан Гаррос» обыграл вторую ракетку мира со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Напомним, последний раз Медведев пробирался по сетке дальше четвёртого круга на Australian Open — 2022 (финалист).