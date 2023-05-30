Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Александра Зверева в матче первого круга «Ролан Гаррос» с Харрисом

Видеообзор победы Александра Зверева в матче первого круга «Ролан Гаррос» с Харрисом
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос»— 2023, обыграв в матче первого круга представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (294-й в рейтинге ATP) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Зверев девять раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил семь двойных ошибок. На счету Ллойда Джорджа Харриса семь выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из семи и только одна двойная ошибка.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Александр Зверев сыграет с представителем Словакии Алексом Молчаном.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:00 МСК
Александр Зверев
27
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		7 7 6    
6 6 		6 0 1    
             
Ллойд Джордж Харрис
294
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023