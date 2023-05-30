Видеообзор победы Александра Зверева в матче первого круга «Ролан Гаррос» с Харрисом

27-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос»— 2023, обыграв в матче первого круга представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (294-й в рейтинге ATP) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1.
Общая продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Зверев девять раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил семь двойных ошибок. На счету Ллойда Джорджа Харриса семь выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из семи и только одна двойная ошибка.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Александр Зверев сыграет с представителем Словакии Алексом Молчаном.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 30 мая 2023
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