Определились пары второго круга «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде

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На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи первого круга в мужском одиночном разряде и стали известны пары второго раунда. Среди продолжающих борьбу на турнире теннисистов четверо россиян – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко.

«Ролан Гаррос». Пары второго круга. Мужчины

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24)

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

Фабио Фоньини (Италия) — Джэйсон Каблер (Австралия)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 22) — Янник Ханфман (Германия, LL)

Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция)

Диего Шварцман (Аргентина) — Нуну Боргес (Португалия)

Стэн Вавринка (Швейцария) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)

Маттео Арнальди (Италия, LD) — Денис Шаповалов (Канада, 26)

Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q)

Корентен Муте (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7)

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 19) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу)

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония)

Лоренцо Музетти (Италия, 17) - Александр Шевченко (Россия)

Люка Пуй (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14)

Люка Ван Аш (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)

Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия, 18)

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай)

Борна Чорич (Хорватия, 15) — Педро Качин (Аргентина)

Аслан Карацев (Россия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 12)

Маркос Гирон (США) — Иржи Легечка (Чехия)

Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Томми Пол (США, 16) — Николас Харри (Чили)

Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Макс Пёрселл (Австралия)

Александр Зверев (Германия, 22) — Алекс Молчан (Словакия)

Генаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q) — Андреа Вавассори (Италия, Q)

Джулио Цеппьери (Италия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Григор Димитров (Болгария, 28)

Артур Риндеркнеш (Франция) — Тейлор Фритц (США, 9)

Гидо Пелья (Аргентина, SR) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q)