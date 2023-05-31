Определились пары второго круга «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде

На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи первого круга в мужском одиночном разряде и стали известны пары второго раунда. Среди продолжающих борьбу на турнире теннисистов четверо россиян – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко.
«Ролан Гаррос». Пары второго круга. Мужчины
Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Себастьян Корда (США, 24)
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Стефанос Циципас (Греция, 5)
Фабио Фоньини (Италия) — Джэйсон Каблер (Австралия)
Франсиско Серундоло (Аргентина, 22) — Янник Ханфман (Германия, LL)
Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция)
Диего Шварцман (Аргентина) — Нуну Боргес (Португалия)
Стэн Вавринка (Швейцария) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 13)
Маттео Арнальди (Италия, LD) — Денис Шаповалов (Канада, 26)
Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q)
Корентен Муте (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 19) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу)
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония)
Лоренцо Музетти (Италия, 17) - Александр Шевченко (Россия)
Люка Пуй (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14)
Люка Ван Аш (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)
Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия, 18)
Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай)
Борна Чорич (Хорватия, 15) — Педро Качин (Аргентина)
Аслан Карацев (Россия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 12)
Маркос Гирон (США) — Иржи Легечка (Чехия)
Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Альтмайер (Германия)
Томми Пол (США, 16) — Николас Харри (Чили)
Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Макс Пёрселл (Австралия)
Александр Зверев (Германия, 22) — Алекс Молчан (Словакия)
Генаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q) — Андреа Вавассори (Италия, Q)
Джулио Цеппьери (Италия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Григор Димитров (Болгария, 28)
Артур Риндеркнеш (Франция) — Тейлор Фритц (США, 9)
Гидо Пелья (Аргентина, SR) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q)
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