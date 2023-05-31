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Министр спорта Франции: заявление Джоковича о Косове было воинственным

Министр спорта Франции: заявление Джоковича о Косове было воинственным
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на высказывание третьей ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, написавшего на камере после победы в первом круге «Ролан Гаррос»: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

«Спортсменам позволяется нести послания, направленные на защиту прав человека, послания, которые объединяют людей вокруг универсальных ценностей. Но в данном случае речь идёт о воинственном политическом заявлении, такого не должно повториться», — приводит слова министра France TV Info со ссылкой на France 2.

Организаторы «Ролан Гаррос» уже заявили, что не будут наказывать Джоковича за его высказывание, а Федерация тенниса Косова сообщила, что подаст на сербского теннисиста официальную жалобу.

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