Тьяго Уайлд: я всю жизнь брал пример с Надаля. Мечтал сыграть с ним на «Ролан Гаррос»
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172-я ракетка мира из Бразилии Тьяго Уайлд, победивший в пяти сетах первого круга «Ролан Гаррос» вторую ракетку мира из России Даниила Медведева, рассказал, что его любимой книгой с детства была биография Рафаэля Надаля, 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции.
«Да, моя любимая книга с детства — биография Надаля. Но не помню, когда последний раз её читал. Наверное, лет в 14 или 15. Но я всю жизнь брал пример с Рафы. Мечтал сыграть с ним здесь. Я не знаю, произойдёт ли это. Надеюсь, что да.
Он — тот спортсмен, который всю жизнь меня вдохновлял. Его игра, бойцовский дух на корте и стремление к победе — такого вы не увидите ни у кого. Это Рафаэль Надаль», — поделился Уайлд на пресс-конференции.
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