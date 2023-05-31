Тьяго Уайлд: я всю жизнь брал пример с Надаля. Мечтал сыграть с ним на «Ролан Гаррос»

172-я ракетка мира из Бразилии Тьяго Уайлд, победивший в пяти сетах первого круга «Ролан Гаррос» вторую ракетку мира из России Даниила Медведева, рассказал, что его любимой книгой с детства была биография Рафаэля Надаля, 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции.

«Да, моя любимая книга с детства — биография Надаля. Но не помню, когда последний раз её читал. Наверное, лет в 14 или 15. Но я всю жизнь брал пример с Рафы. Мечтал сыграть с ним здесь. Я не знаю, произойдёт ли это. Надеюсь, что да.

Он — тот спортсмен, который всю жизнь меня вдохновлял. Его игра, бойцовский дух на корте и стремление к победе — такого вы не увидите ни у кого. Это Рафаэль Надаль», — поделился Уайлд на пресс-конференции.