«Хочу остаться здесь навсегда». Варвара Грачёва — о получении гражданства Франции

Российская теннисистка Варвара Грачёва, 41-я ракетка мира, прокомментировала желание получить французское гражданство, а также поделилась планами на ближайшее будущее.
«Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции. Жду французский паспорт и уже подала документы.
Я приняла это решение ещё до пандемии. Смогу выступать за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в сборную Франции. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — приводит слова Грачёвой польское издание Sport.pl.
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