«Надеюсь выступать под флагом Франции». 22-летняя российская теннисистка уже ждёт паспорт

В ближайшее время Россия может потерять перспективную теннисистку. И теперь, к сожалению, об этом можно говорить с уверенностью. Информация о том, что 22-летняя уроженка Москвы Варвара Грачёва планирует сменить гражданство, впервые появилась ещё в марте 2023 года. Правда, тогда особой конкретики не было. Во-первых, сама Грачёва это никак не подтвердила. Во-вторых, получение паспорта другой страны вовсе не означает, что спортсмен прекращает выступления за Россию. Однако Варвара, которая уже давно живёт во Франции, расставила все точки над «и».

«Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции. Жду французский паспорт и уже подала документы», — приводит слова Грачёвой польское издание Sport.pl.

При этом, по словам Варвары, решение сменить гражданство не связано с современной политической обстановкой. Теннисистка подчеркнула, что приняла это решение ещё до пандемии, то есть до 2020 года. «Я приняла это решение ещё до пандемии. Смогу выступать за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в сборную Франции. Надеюсь, в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — добавила спортсменка. Интересно, что в материале издания отмечается акцент Грачёвой. По словам журналиста, бравшего интервью, Варвара по-английски говорит с французским акцентом, а не с русским.

Варвара Грачёва на турнире в Майами Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кто такая Варвара Грачёва

В настоящий момент теннисистка занимает 41-е место в рейтинге WTA, и это пока высшее достижение в её карьере. Возраст спортсменки — 22 года — заставляет предположить, что это для неё не предел. Грачёва пока не брала титулы на уровне WTA, но на её счету уже три победы над действующими представительницами топ-10. Причём все эти победы были добыты в текущем сезоне. Варвара уже дважды обыграла Дарью Касаткину (на Australian Open и в Индиан-Уэллсе) и однажды — Онс Жабер.

Кроме того, в сезоне-2023 Грачёва впервые дошла до финала турнира WTA. В марте Варвара проиграла решающий матч в Остине украинке Марте Костюк. На турнирах «Большого шлема» она пока не проходила дальше третьего круга. А на текущем «Ролан Гаррос» Грачёва успешно преодолела барьер первого раунда, одолев Далму Галфи из Венгрии. При этом в материале польского издания отмечается, что французская публика «Ролан Гаррос» явно поддерживала Варвару — видимо, уже считая её «своей». Во втором круге её ожидает чемпионка US Open 2017 года Слоан Стивенс, и этот матч состоится в сегодня, 31 мая.

Прогнозировать, как будет выступать Грачёва под флагом Франции, вряд ли целесообразно. Слишком уж много тут неизвестных. Сейчас на слуху лишь одна теннисистка, которая отказалась от российского спортивного гражданства и демонстрирует элитный уровень результатов, — Елена Рыбакина (Казахстан). Но и этот пример ни о чём не говорит — каждый такой случай стоит рассматривать по отдельности. В конце концов, у всех свои причины.

А вот в сборную Франции Грачёва, скорее всего, попадёт. Ведь в случае перехода она станет второй ракеткой страны — выше располагается лишь пятый номер рейтинга WTA Каролин Гарсия.