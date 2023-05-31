Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова: текстовая трансляция матча 2-го круга «РГ»

Сегодня, 31 мая, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором пройдёт первое российское дерби турнира: Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, сыграет с Анастасией Павлюченковой, играющей по защищённому рейтингу. Матч поставлен вторым запуском на корте №7 и начнётся приблизительно в 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмилы Самсоновой и Анастасии Павлюченковой во втором круге «Ролан Гаррос».
Ранее у теннисисток не было личных встреч. Людмила Самсонова в 2023 году на грунтовых турнирах доходила до третьего круга в Риме, четвёртого круга в Мадриде и не выходила из первого круга в Штутгарте. Анастасия Павлюченкова в этом сезоне на грунте дошла до второго круга Мадрида и Рима, а также играла в четвертьфинале турнира в Страсбурге.
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