Кузнецова: Медведев не нашёл лучшую игру на грунте. Надеюсь, у него будет как у Шараповой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в матче первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023.
«Думаю, все болельщики Даниила расстроились из-за его вылета в первом круге «Ролан Гаррос», потому что все после турнира в Риме рассчитывали на его хорошие результаты на грунте. Но мне кажется, что он ещё не нашёл свою лучшую игру на грунте. Надеюсь, он найдёт её в дальнейшем. Надеюсь, что у Даниила будет как у Марии Шараповой, которая ненавидела грунт, а потом выиграла «Ролан Гаррос». Этого я ему искренне желаю», — приводит слова Кузнецовой телеграм-канал «Больше!»
Напомним, Медведев потерпел поражение в матче с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.
- 31 мая 2023
-
12:14
-
11:58
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
11:02
-
10:54
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:09
-
09:56
-
09:52
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
01:27
-
00:46
-
00:35
-
00:22
-
00:21
- 30 мая 2023
-
23:51
-
23:38
-
23:25
-
23:10
-
22:59
-
22:46
-
22:38
-
22:07
-
21:49
-
21:39
-
21:27
-
21:26
-
21:13