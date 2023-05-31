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Кузнецова: Медведев не нашёл лучшую игру на грунте. Надеюсь, у него будет как у Шараповой

Кузнецова: Медведев не нашёл лучшую игру на грунте. Надеюсь, у него будет как у Шараповой
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в матче первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023.

«Думаю, все болельщики Даниила расстроились из-за его вылета в первом круге «Ролан Гаррос», потому что все после турнира в Риме рассчитывали на его хорошие результаты на грунте. Но мне кажется, что он ещё не нашёл свою лучшую игру на грунте. Надеюсь, он найдёт её в дальнейшем. Надеюсь, что у Даниила будет как у Марии Шараповой, которая ненавидела грунт, а потом выиграла «Ролан Гаррос». Этого я ему искренне желаю», — приводит слова Кузнецовой телеграм-канал «Больше!»

Напомним, Медведев потерпел поражение в матче с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

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