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Коккинакис в пяти сетах обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» — 2015 Вавринку

Коккинакис в пяти сетах обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» — 2015 Вавринку
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис (108-я ракетка мира) в пяти сетах переиграл швейцарца Стэна Вавринку (89-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Коккинакис получил уайлд-кард от организаторов турнира этого сезона, а его соперник, 38-летний Вавринка, является чемпионом «Ролан Гаррос» – 2015. Счёт встречи: 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу австралийца.

Матч продолжался 4 часа 38 минут. Теннисисты выполнили одинаковое количество эйсов (по 12), у Коккинакиса на три двойные ошибки больше (8 — 5). Австралиец выиграл во всём матче на одно очко больше (165 — 164).

В третьем круге Коккинакис встретится с победителем матча Карен Хачанов (11-я ракетка мира, Россия) — Раду Албот (113-я ракетка мира, Молдавия). На «Ролан Гаррос» — 2022 Танаси вылетел в первом круге, уступив испанскому теннисисту Альберту Рамос-Виньоласу.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 14:25 МСК
Стэн Вавринка
89
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 7 3
3 		7 6 6 4 6
             
Танаси Коккинакис
108
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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