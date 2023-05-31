Коккинакис в пяти сетах обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» — 2015 Вавринку

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис (108-я ракетка мира) в пяти сетах переиграл швейцарца Стэна Вавринку (89-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Коккинакис получил уайлд-кард от организаторов турнира этого сезона, а его соперник, 38-летний Вавринка, является чемпионом «Ролан Гаррос» – 2015. Счёт встречи: 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу австралийца.
Матч продолжался 4 часа 38 минут. Теннисисты выполнили одинаковое количество эйсов (по 12), у Коккинакиса на три двойные ошибки больше (8 — 5). Австралиец выиграл во всём матче на одно очко больше (165 — 164).
В третьем круге Коккинакис встретится с победителем матча Карен Хачанов (11-я ракетка мира, Россия) — Раду Албот (113-я ракетка мира, Молдавия). На «Ролан Гаррос» — 2022 Танаси вылетел в первом круге, уступив испанскому теннисисту Альберту Рамос-Виньоласу.
- 31 мая 2023
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