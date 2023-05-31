Голубь прервал розыгрыш в матче Андрея Рублёва с Муте на «Ролан Гаррос» — 2023

Конфузный момент произошёл по ходу матча седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Голубь прервал розыгрыш россиянина, который за выход в третий круг сражается с французом Корентеном Муте. Примечательно, что в момент, когда голубь подлетал к сетке, Рублёв подбегал к сетке и планировал сыграть со своего форхенда.
В данный момент Рублёв ведёт в матче с Муте со счётом 6:4, 6:2.
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«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрея Рублёва и Корентена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции.
Ранее у Рублёва и Муте была только одна личная встреча: в 2020 году теннисисты играли друг с другом в финале турнира в Дохе (Катар), на харде. Тогда уверенную победу над французом Корентеном Муте в двух сетах одержал представитель России Андрей Рублёв.
- 31 мая 2023
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