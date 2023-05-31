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Голубь прервал розыгрыш в матче Андрея Рублёва с Муте на «Ролан Гаррос» — 2023

Голубь прервал розыгрыш в матче Андрея Рублёва с Муте на «Ролан Гаррос» — 2023
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Конфузный момент произошёл по ходу матча седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Голубь прервал розыгрыш россиянина, который за выход в третий круг сражается с французом Корентеном Муте. Примечательно, что в момент, когда голубь подлетал к сетке, Рублёв подбегал к сетке и планировал сыграть со своего форхенда.

В данный момент Рублёв ведёт в матче с Муте со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 19:25 МСК
Корентен Муте
61
Франция
Корентен Муте
К. Муте
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		2 1    
6 		6 1    
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрея Рублёва и Корентена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Ранее у Рублёва и Муте была только одна личная встреча: в 2020 году теннисисты играли друг с другом в финале турнира в Дохе (Катар), на харде. Тогда уверенную победу над французом Корентеном Муте в двух сетах одержал представитель России Андрей Рублёв.

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