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Карлос Алькарас: я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь

Карлос Алькарас: я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023 раскрыл свой секрет успеха.

Напомним, в матче второго раунда Алькарас (1) со счётом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2 обыграл представителя Японии Таро Дэниэла. Встреча продлилась 2 часа и 27 минут.

«Я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь (улыбается). И я всегда говорил, что для меня улыбка – ключ ко всему. Мне нравятся такие стадионы, такие турниры, города. Для меня важнее всего этим наслаждаться. Поэтому я постоянно улыбаюсь», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Следующим соперником Алькараса в Париже станет бывшая 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов (26).

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