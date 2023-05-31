Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче второго раунда Хачанов (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл представителя Молдавии Раду Албота (113-я ракетка мира).

«После тяжёлого первого круга, камбэка с 0:2, у меня было два дня потренироваться, отдохнуть, поймать нужную энергию, думаю, это помогло. Сегодня от начала до конца играл очень сфокусированно, по делу и технически, и психологически. Играл очень вариативно, при этом без спадов.

Помимо того, что я адаптировался к корту, ещё и поменял натяжку струн, нашёл нужную скорость. Плюс сегодня всё же играл на более маленьком корте, чуть более скользком», — сказал Хачанов в эфире YouTube-канала «Больше».