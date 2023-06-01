Гаэль Монфис отказался продолжать участие в «Ролан Гаррос» — 2023
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Бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» 2008 года французский теннисист Гаэль Монфис принял решение сняться с «Ролан Гаррос» — 2023 из-за проблем с запястьем.
Напомним, Монфис стартовал на домашнем турнире «Большого шлема» с тяжелейшей победы. В матче первого круга Гаэль со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 обыграл 42-ю ракетку мира аргентинца Себастьяна Баэса. Стоит отметить, что в решающем сете француз уступал 0:4, а также сумел отыграть подачу аргентинца на матч при счёте 4:5. Подходя к сетке, Гаэль демонстративно хромал.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Монфис должен был сразиться с шестой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне. Таким образом, 20-летний Руне пройдёт в четвёртый круг без борьбы.
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