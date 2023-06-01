Рублёв: подачи с руки от соперника были мне выгодны

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о подачах с руки от француза Корентена Муте в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

«Подачи с руки от соперника не бесили. Наоборот, это было выгодно. У него два раза получилось хорошо, а в третий раз уже я смог в важный момент тоже поймать его и хорошо сыграть. Подачу с руки тяжело сделать хорошо. Как правило, так ты проиграешь большинство розыгрышей. В момент, когда я их проигрывал, то меня могло внутри бесить. Но я понимал, что в итоге это мне выгоднее будет. Но первая его такая подача стала неожиданностью. Он ещё тогда и подавал против ветра. Она получилась укороченной ещё. Да и вторая была примерно такая же. В четвёртой партии я уже её догнал и забил. Очень много было таких нестандартных ситуаций, где вроде бы уже всё сделано, но нет», – рассказал Рублёв в интервью каналу «Больше!».