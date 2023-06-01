Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: подачи с руки от соперника были мне выгодны

Рублёв: подачи с руки от соперника были мне выгодны
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о подачах с руки от француза Корентена Муте в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2023. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

«Подачи с руки от соперника не бесили. Наоборот, это было выгодно. У него два раза получилось хорошо, а в третий раз уже я смог в важный момент тоже поймать его и хорошо сыграть. Подачу с руки тяжело сделать хорошо. Как правило, так ты проиграешь большинство розыгрышей. В момент, когда я их проигрывал, то меня могло внутри бесить. Но я понимал, что в итоге это мне выгоднее будет. Но первая его такая подача стала неожиданностью. Он ещё тогда и подавал против ветра. Она получилась укороченной ещё. Да и вторая была примерно такая же. В четвёртой партии я уже её догнал и забил. Очень много было таких нестандартных ситуаций, где вроде бы уже всё сделано, но нет», – рассказал Рублёв в интервью каналу «Больше!».

Материалы по теме
Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку!
Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023