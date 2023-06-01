Джокович: Большой шлем без драмы? Я не думаю, что такое может произойти со мной

Сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что не жалеет и не отказывается от своих слов насчёт Косово.

«Я ничего не вижу плохого в том, что я сказал. Я ещё раз повторил бы эти слова, но не вижу в этом смысле, ибо вы и так знаете мою позицию. Прекрасно понимаю, что некоторые люди со мной не согласны, но такова жизнь. Это то, на чём я стою. Вот и всё. Вы знаете, Большой шлем без драмы? Я не думаю, что такое может произойти со мной. Знаете, думаю, меня это только ещё больше мотивирует», — ответил Джокович на пресс-конференции.

Напомним, серб после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос» написал на камере: " Косово – сердце Сербии. Остановите насилие". Олимпийский комитет Косово потребовал возбуждения дисциплинарного дела.