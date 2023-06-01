Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: Большой шлем без драмы? Я не думаю, что такое может произойти со мной

Джокович: Большой шлем без драмы? Я не думаю, что такое может произойти со мной
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что не жалеет и не отказывается от своих слов насчёт Косово.

«Я ничего не вижу плохого в том, что я сказал. Я ещё раз повторил бы эти слова, но не вижу в этом смысле, ибо вы и так знаете мою позицию. Прекрасно понимаю, что некоторые люди со мной не согласны, но такова жизнь. Это то, на чём я стою. Вот и всё. Вы знаете, Большой шлем без драмы? Я не думаю, что такое может произойти со мной. Знаете, думаю, меня это только ещё больше мотивирует», — ответил Джокович на пресс-конференции.

Напомним, серб после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос» написал на камере: " Косово – сердце Сербии. Остановите насилие". Олимпийский комитет Косово потребовал возбуждения дисциплинарного дела.

Материалы по теме
Свитолина — о Джоковиче: живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023