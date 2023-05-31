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Свитолина — о Джоковиче: живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение?

Свитолина — о Джоковиче: живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение?
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Украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала политическое высказывание серба Новака Джоковича. После матча первого круга «Ролан Гаррос» спортсмен выступил в поддержку сербов в Косове, написав на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

«Мы живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение о чём-то? Думаю, если ты веришь во что-то, стоишь горой за эту идею, ты должен выразить свою позицию. Я не знаю политику Сербии. Так что если Новак так думает, значит, таково его мнение. Я не знаю, является ли Косово сердцем Сербии или нет. Косово — независимая страна? Я не знаю», — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.

В 2008 году 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже подвергался критике за своё высказывание: «Косово — это Сербия». На пресс-конференции в 2023 году Джокович заявил, что не сожалеет и не гарантирует, что не повторит свой поступок ещё раз.

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