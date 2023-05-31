Свитолина — о Джоковиче: живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение?

Украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала политическое высказывание серба Новака Джоковича. После матча первого круга «Ролан Гаррос» спортсмен выступил в поддержку сербов в Косове, написав на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

«Мы живём в свободном мире, так почему бы не высказать своё мнение о чём-то? Думаю, если ты веришь во что-то, стоишь горой за эту идею, ты должен выразить свою позицию. Я не знаю политику Сербии. Так что если Новак так думает, значит, таково его мнение. Я не знаю, является ли Косово сердцем Сербии или нет. Косово — независимая страна? Я не знаю», — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.

В 2008 году 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже подвергался критике за своё высказывание: «Косово — это Сербия». На пресс-конференции в 2023 году Джокович заявил, что не сожалеет и не гарантирует, что не повторит свой поступок ещё раз.