«Всё ещё пытаюсь понять, что сделала». Аванесян — о победе во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян (134-я ракетка мира) прокомментировала победу над француженкой Леолией Жанжан в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5 в пользу россиянки.

«Я всё ещё пытаюсь понять, что я сделала. Очень рада быть на этом турнире. Я, как всегда, старалась изо всех сил, но иногда и этого недостаточно. В этот раз я сделала всё возможное и не упустила свой шанс. Мне очень нравится играть на «Ролан Гаррос». Надеюсь, вернусь на корт через два дня. Нравится ли мне Париж? А кому нет?» — сказала Аванесян после матча.

Аванесян попала в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер, Жанжан получила уайлд-кард от организаторов. В третьем круге турнира Элина встретится с датчанкой Кларой Таусон, преодолевшей квалификацию.