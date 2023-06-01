«Хочется верить, что я не чья-то копия». Алькарас — о сравнении с Надалем и Джоковичем

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о сравнении с другими игроками.

«Некоторые говорят, что у меня удары как у Надаля, Джоковича и Федерера. Это нормально, потому что я наблюдал за этими теннисистами последние 20 лет. Но мне хочется верить, что я на 100% Алькарас, а не чья-то копия», — приводит слова Алькараса журналист Жозе Моргадо на своей странице в социальных сетях.

Ранее Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023. Во втором раунде грунтового турнира испанский теннисист обыграл представителя Японии Таро Дэниэла со счётом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2. Следующим соперником Алькараса в Париже станет бывшая 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов (26).