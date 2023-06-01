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Екатерина Александрова — Анна-Лена Фридзам: онлайн-трансляция 2-го круга «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова — Анна-Лена Фридзам: онлайн-трансляция 2-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (91-я в рейтинга WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 6 и начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Анны-Лены Фридзам в рамках второго круга «Ролан Гаррос» — 2023.

Минимальное преимущество по личным встречам на стороне немецкой спортсменки. Фридзам обыграла Александрову в очном противостоянии почти семь лет назад, во втором круге Уимблдона-2016 — 6:4, 7:6 (7:1).

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции победительница матча Александрова — Фридзам сыграет с победительницей противостояния Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 15:35 МСК
Екатерина Александрова
23
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна-Лена Фридзам
91
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
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