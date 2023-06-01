Екатерина Александрова — Анна-Лена Фридзам: онлайн-трансляция 2-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (91-я в рейтинга WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 6 и начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Анны-Лены Фридзам в рамках второго круга «Ролан Гаррос» — 2023.
Минимальное преимущество по личным встречам на стороне немецкой спортсменки. Фридзам обыграла Александрову в очном противостоянии почти семь лет назад, во втором круге Уимблдона-2016 — 6:4, 7:6 (7:1).
В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции победительница матча Александрова — Фридзам сыграет с победительницей противостояния Диана Шнайдер (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 1 июня 2023
-
13:57
-
13:36
-
13:19
-
12:40
-
12:18
-
12:15
-
11:28
-
11:11
-
11:07
-
10:40
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:56
-
09:00
-
08:51
-
08:38
-
08:00
-
07:18
-
07:07
-
05:58
-
05:48
-
04:02
-
01:00
-
00:37
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:01
-
00:00
- 31 мая 2023
-
23:38
-
23:32
-
23:21
-
23:18
-
22:58