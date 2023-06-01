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Блинкова и Грачёва проиграли Костюк и Русе в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос»

Блинкова и Грачёва проиграли Костюк и Русе в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос»
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Российские теннисистки Анна Блинкова и Варвара Грачёва не смогли выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

В матче первого круга соревнований российские теннисистки уступили паре Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Общая продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. Блинкова и Грачёва ни разу не подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Костюк и Русе — один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
01 июня 2023, четверг. 13:50 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
А. Блинкова В. Грачёва
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