Видеообзор победы Елены Рыбакиной в матче с Линдой Носковой во втором круге «Ролан Гаррос»

Действующая чемпионка Уимблдона, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, одержав уверенную победу в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA) 6:3, 6:3. Общая продолжительность игры составила 1 час 28 минут.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов встречи.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
В третьем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 1 июня 2023
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