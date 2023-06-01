Эмма Радукану рассталась уже с пятым тренером после победы на US Open — 2021

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, которая восстанавливается после операций на обоих запястьях и лодыжке, пропускает «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а также, возможно, и Открытый чемпионат США, снова находится в поисках тренера.

Это пятая смена тренера Радукану за два года. После победы на US Open Радукану успела поработать с Найджелом Сирсом, Торбеном Бельцем и Эндрю Ричардсоном, а в декабре 2022 года сменила Дмитрия Турсунова на Себастьяна Сакса. Теперь британка расстаётся с Саксом. Их единственный совместный турнир «Большого шлема» завершился поражением Радукану во втором круге Australian Open.

«Мне понравилось тренироваться у Себастьяна и работать с ним, жаль, что обстоятельства сделали невозможным для нас обоих продолжить сотрудничество, и мы решили расстаться. Желаю Себастьяну всего наилучшего в будущем», — написал Радукану в соцсетях.

За последние два сезона из-за множества проблем Радукану опустилась на 107-ю строчку мирового рейтинга WTA.