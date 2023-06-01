Украинка Марта Костюк отказалась от рукопожатия с третьей российской теннисисткой за день

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку третьей российской теннисистке за день. После матча первого круга «Ролан Гаррос» в миксте Костюк прошла мимо Веры Звонарёвой, но пожала руку партнёру россиянки по микст-дуэту аргентинцу Андресу Мольтени.
Напомним, Звонарёва и Мольтени потерпели поражение от седьмых сеяных Костюк и представителя Сальвадора Марсело Аревало со счётом 2:6, 4:6.
Ранее сегодня, 1 июня, Костюк отказалась от рукопожатия с российскими теннисистками Анной Блинковой и Варварой Грачёвой по окончании их очного противостояния в рамках первого круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Костюк в дуэте с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе одержала победу в матче со счётом 3:6, 6:3, 2:6.
Ранее Костюк была освистана фанатами после того, как отказалась от послематчевого рукопожатия с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
- 1 июня 2023
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