Украинка Марта Костюк отказалась от рукопожатия с третьей российской теннисисткой за день

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку третьей российской теннисистке за день. После матча первого круга «Ролан Гаррос» в миксте Костюк прошла мимо Веры Звонарёвой, но пожала руку партнёру россиянки по микст-дуэту аргентинцу Андресу Мольтени.

Напомним, Звонарёва и Мольтени потерпели поражение от седьмых сеяных Костюк и представителя Сальвадора Марсело Аревало со счётом 2:6, 4:6.

Ранее сегодня, 1 июня, Костюк отказалась от рукопожатия с российскими теннисистками Анной Блинковой и Варварой Грачёвой по окончании их очного противостояния в рамках первого круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Костюк в дуэте с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе одержала победу в матче со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

Ранее Костюк была освистана фанатами после того, как отказалась от послематчевого рукопожатия с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.