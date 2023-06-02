Определились пары третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде

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На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи второго круга в женском одиночном разряде и стали известны пары второго раунда. Среди продолжающих борьбу на турнире теннисисток восемь россиянок.

«Ролан Гаррос». Пары третьего круга. Женщины

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай)

Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина)

Анна Шмидлова (Словакия) — Кейла Дей (США, Q)

Мирра Андреева (Россия, Q) – Кори Гауфф (США, 6)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Екатерина Александрова (Россия, 23) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Бернарда Пера (США)

Ольга Данилович (Сербия, Q) – Онс Жабер (Тунис, 7)

Каролина Мухова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27)

Клара Таусон (Дания, Q) – Элина Аванесян (Россия, LL)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия, 24)

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – Джессика Пегула (США, 3)

Анна Блинкова (Россия) – Элина Свитолина (Украина)

Питон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 9)

Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Камилла Рахимова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)