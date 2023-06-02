Определились пары третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде

На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи второго круга в женском одиночном разряде и стали известны пары второго раунда. Среди продолжающих борьбу на турнире теннисисток восемь россиянок.
«Ролан Гаррос». Пары третьего круга. Женщины
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай)
Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина)
Анна Шмидлова (Словакия) — Кейла Дей (США, Q)
Мирра Андреева (Россия, Q) – Кори Гауфф (США, 6)
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Екатерина Александрова (Россия, 23) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Бернарда Пера (США)
Ольга Данилович (Сербия, Q) – Онс Жабер (Тунис, 7)
Каролина Мухова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27)
Клара Таусон (Дания, Q) – Элина Аванесян (Россия, LL)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия, 24)
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – Джессика Пегула (США, 3)
Анна Блинкова (Россия) – Элина Свитолина (Украина)
Питон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 9)
Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан)
Камилла Рахимова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
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