«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2 июня

Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно восемь матчей третьего круга в женском одиночном разряде. На корт в том числе выйдут россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Элина Аванесян.

Расписание пятого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

(примерное начало матчей по московскому времени)

12:00 Питон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 9)

12:45 Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – Джессика Пегула (США, 3)

13:30 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия, 24).

14:00 Анна Блинкова (Россия) – Элина Свитолина (Украина)

14:15 Камилла Рахимова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

15:00 Клара Таусон (Дания, Q) – Элина Аванесян (Россия, LL)

15:30 Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан)

17:30 Каролина Мухова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27)