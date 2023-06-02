«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2 июня

Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно восемь матчей третьего круга в женском одиночном разряде. На корт в том числе выйдут россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Элина Аванесян.
Расписание пятого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
(примерное начало матчей по московскому времени)
12:00 Питон Стирнс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 9)
12:45 Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – Джессика Пегула (США, 3)
13:30 Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия, 24).
14:00 Анна Блинкова (Россия) – Элина Свитолина (Украина)
14:15 Камилла Рахимова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
15:00 Клара Таусон (Дания, Q) – Элина Аванесян (Россия, LL)
15:30 Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан)
17:30 Каролина Мухова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27)
- 2 июня 2023
-
08:00
-
06:38
-
05:59
-
05:49
-
04:56
-
04:32
-
03:01
-
01:00
-
00:41
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 1 июня 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:19
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:13
-
20:08
-
19:52
-
19:45
-
19:43