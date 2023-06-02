Екатерина Александрова сравнила свой первый и второй матчи на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о начале своего пути на «Ролан Гаррос».

«Я устала. Сегодня целый день с утра на кортах. Да и игры были напряжённые. Силы ещё есть, но устала. Первый матч в одиночке был супер нервозный. Первые матчи они всегда такие, когда ты супер нервничаешь и не знаешь, что ожидать от соперника и от себя. Всегда выходишь и не знаешь, что сейчас будет. Второй матч всё-таки чуть-чуть поспокойнее. Уже примерно понятно, что и как. Поэтому сегодня было легче, чем в первый день. Без таких больших провалов. Но нельзя сказать, что я всё равно играла супер уверенно. Всё равно чуть-чуть нервничала. Но какой-то уровень от начала и до конца удержать удалось», – сказала Александрова в интервью каналу «Больше!».